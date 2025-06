Ex-guitarristas do Megadeth, Kiko Loureiro e Marty Friedman fazem show conjunto no Opinião

Dois grandes guitarristas do som pesado mundial, Kiko Loureiro e Marty Friedman se reúnem para um concerto conjunto no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) nesta quinta-feira (5), às 22h. No palco, a promessa é de um espetáculo técnico e eletrizante, à altura dos dois ícones do instrumento. Ingressos, no quinto lote, a partir de R$ 150,00 no Sympla.O guitarrista brasileiro Kiko Loureiro e o mestre do rock instrumental americano Marty Friedman sobem ao palco para mesclar suas trajetórias, interpretando, além dos sucessos do grupo Megadeth, do qual ambos fizeram parte, clássicos de ambas as suas carreiras solo. A banda de heavy metal Phornax e o artista Andy Addams realizam as apresentações de abertura, que tem início, respectivamente, às 19h50min e às 20h40min.