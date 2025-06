Chico Bento será destaque na programação junina da Vila da Mônica Gramado

Símbolo da vida no campo e do amor à natureza, Chico Bento será o anfitrião da programação especial de junho na Vila da Mônica Gramado. Para marcar o período das festas juninas e o Mês do Meio Ambiente, o parque promoverá uma série de atividades entre os dias 13 e 29 de junho.

Entre os destaques está a Parada do Chico, um desfile temático que ocorrerá a bordo do trem que passeia pela Vila percorrendo as suas mais de 20 atrações. A parada terminará no Clubinho da Vila, espaço exclusivo dedicado às experiências dos visitantes com os personagens do universo criado por Mauricio de Sousa.

No cronograma de junho, adultos e crianças terão um encontro vip com Chico Bento em um ambiente decorado para um arraiá. Além disso, ganharão um kit exclusivo com almofada e produtos oficiais do personagem, como paçoca, pipoca e pão de queijo. “Temos investido cada vez mais em experiências que tornem ainda mais inesquecíveis as memórias criadas aqui no parque”, explica a CEO da Vila da Mônica Gramado, Manoela Moschem.