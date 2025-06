Mirage Circus realiza show de drones gratuito na Orla do Guaíba nesta quinta-feira

Realizado pelo célebre ator Marcos Frota, o espetáculo Mirage Circus apresenta um show inédito de drones na Orla do Guaiba nesta quinta-feira (5), a partir das 19h. A atração gratuita celebra o retorno do circo a Porto Alegre e promete, aos frequentadores, uma performance tecnológica de grandes proporções.O espetáculo será conduzido pela Flywork Drone Show, referência internacional em shows aéreos. A apresentação contará com 600 drones equipados com luzes LED, que atuarão formando desenhos, palavras e figuras coreografadas no céu.Além da apresentação dos drones, o Mirage Circus (av. Padre Cacique, 1.359) também volta à Capital, desta vez com um formato renovado, com acrobacias e ilusões inovadoras, montadas para atrair e entreter todas as idades. A estreia ocorre nesta sexta-feira (6) e os ingressos estão à venda no Guichê Web.