IMADIN celebra o centenário da escritora Maria Dinorah

Em um gesto de reverência à literatura gaúcha e à lembrança de uma de suas vozes mais singulares, o Instituto Maria Dinorah (IMADIN) promoveu o encontro comemorativo ao centenário do nascimento de Maria Dinorah Luz do Prado, comemorado no último dia 24 de maio. A cerimônia em homenagem à escritora, cuja obra infantojuvenil e poética se inscreve com delicadeza e potência no

imaginário de gerações de leitores, foi realizada na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

Das 10h às 12h, o edifício histórico transformou-se em um ambiente de afeto e poesia. Com entrada franca e espírito coletivo, a celebração reuniu admiradores da autora, profissionais da cultura, familiares, amigos e leitores. Todos unidos pelo desejo de manter viva a chama criativa que sempre impulsionou Maria Dinorah: uma escrita sensível, lúdica e profundamente humana.

A condução do encontro ficou a cargo de Carmen Prado, uma das diretoras do IMADIN e filha da homenageada, que, ao lado dos irmãos Malu Prado Bresser Pereira e Luiz Carlos Prado, emocionou o público com relatos íntimos, memórias pessoais e reflexões sobre o legado literário da mãe. Em meio a leituras de textos, contações de histórias, projeções de imagens e momentos de música instrumental ao vivo, a presença de Maria Dinorah se fez sentir em cada gesto, cada palavra e cada olhar.

Patrícia Pitta, diretora e uma das idealizadoras do IMADIN, apresentou a história e a trajetória do Instituto, ressaltando a relevância das ações que vêm sendo desenvolvidas. São projetos voltados para crianças e adolescentes em acolhimento institucional, que reafirmam o compromisso com o legado de Maria Dinorah, utilizando a literatura como base para o aprendizado criativo e o desenvolvimento de competências emocionais.

Já o projeto “Pensando Junto, pergunto, dá assunto?”, apresentado por Carmen Prado e Aline Santos e Silva, é uma proposta audiovisual que entrelaça literatura e psicanálise, promovendo leituras comentadas da obra da escritora sob perspectivas sensíveis e interdisciplinares.

Além disso, uma das pessoas mencionadas, em reconhecimento ao apoio incansável ao Instituto, foi a Exma. Promotora de Justiça Cinara Vianna Dutra Braga, cuja dedicação foi calorosamente destacada pelos organizadores como parte essencial da caminhada do IMADIN.