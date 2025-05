Festival Fronteiras traz palestras, diálogos e shows em oito diferentes pontos de Porto Alegre

Nesta sexta-feira (30) e sábado (31), o Festival Fronteiras reúne 40 intelectuais e pensadores brasileiros em uma série de palestras e diálogos que procuram estimular a reflexão, a celebração e a conexão interpessoal. Distribuída por oito palcos na Catedral Metropolitana e no Multipalco Eva Sopher, a programação conta com a presença de nomes como Dráuzio Varella, Marcelo Rubens Paiva, Lázaro Ramos, entre outros. Ingressos, entre R$ 390,00 e R$ 1.690,00, no site do festival. Somados aos lançamentos de livros e bate-papos entre profissionais de diversas áreas do conhecimento, incluindo figuras como Christian Dunker ou Jeferson Tenório, a programação conta, ainda, com uma avant-premiére, realizada nesta quarta-feira (28), às 19h, em uma conversa entre o cantor Gilberto Gil e o escritor Mia Couto. Além disso, o festival também promove atrações no âmbito musical. Na sexta-feira, às 19h30min, Edu Martins e Orquestra promovem uma homenagem ao compositor Antônio Cícero, na Praça da Matriz, enquanto quem sobe ao palco no mesmo horário, na noite de sábado, é a banda Dingo, acompanhada pela Orquestra do maestro Tiago Flores. Confira a programação completa no site do Festival Fronteiras.