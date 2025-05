Disney On Ice estreia temporada em Porto Alegre com ingressos populares e ações sociais

Por Adrielly Araújo, especial para o JC

Nesta segunda-feira (27), a coletiva de imprensa do espetáculo Disney On Ice: Aventuras na Estrada! marcou oficialmente o início da temporada brasileira do evento, que acontece no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, até o próximo domingo, 1º de junho. A produção, que mistura clássicos e sucessos recentes da Disney em uma jornada sobre patins guiada por Mickey Mouse, é realizada pela Opus Entretenimento e promete encantar todas as gerações.

LEIA TAMBÉM: Festival Fronteira inicia a venda de ingressos para experiências gastronômicas em Livramento

Lucas Zaffari, CEO da Opus Entretenimento, celebrou o retorno do espetáculo à capital gaúcha após o adiamento em 2023 por conta das enchentes. “O espetáculo é feito há 28 anos e para a Opus, empresa gaúcha, poder trazer esse espetáculo primeiro pra Porto Alegre é um orgulho imenso. Eu espero que esse espetáculo traga muita magia, muito encantamento, muita esperança e muita força de reconstrução”, afirmou.



Rafael Bestett, também da Opus, destacou a importância das parcerias para a realização do evento. “Hoje, não dá pra ter projetos tão encantadores e transformadores sem o apoio de marcas que têm a mesma paixão que a gente. A Alelo é a patrocinadora oficial do evento, e a Ram também nos apoia. O Disney On Ice já rodou o mundo, impactando crianças e adultos.”