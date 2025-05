Black Alien cancela o apocalipse em Porto Alegre ao som de "Babylon by Gus"

Com suas rimas elaboradas, recheadas de termos gringos e conhecidas pela politização, Black Alien retornou a Porto Alegre para comemorar os 20 anos da obra-prima do rap nacional “Babylon by Gus – Vol. 1: O Ano do Macaco”. O álbum, lançado em 2004, foi reverenciado na noite desta quinta-feira (22), em uma apresentação enérgica, que encheu o Opinião, em Porto Alegre.

Cólera e Os Replicantes agitam a noite de domingo no Opinião

Mesmo com uma hora de atraso, o público permaneceu firme na casa, apesar de algumas reclamações e gritos clamando pelo artista. Os admiradores foram recompensados comera ele e o público. Black subiu ao palco emVestindo uma camisa branca entreaberta e ostentando um curioso adesivo sobre o umbigo, o artista arrancou risos e rimas dos fãs, que não tiravam os olhos do palco. Logo no início, o rapper expressou sua saudade de Porto Alegre e contou que. “Valeu, Porto Alegre. Nós temos uma relação de décadas”, declarou. O carinho foi retribuído: em diversos momentos, o público entoou gritos de “Gustavo!” — seu nome de batismo — e cantou em uníssono faixas como “Como Eu te Quero” e “Mister Niterói”, firmando ainda mais a relação do artista com a cidade.Além de executar na íntegra os clássicos do Babylon by Gus, como "Perícia na Delícia", "From Hell do Céu" e a faixa título do álbum,, como "Vai Baby" do disco "Abaixo de Zero: Hello Hell". No bis, foram três músicas, ampliando a viagem pelos versos ácidos que marcaram sua trajetória. Alien também aproveitou a ocasião para anunciar novidades:Num momento de descontração, ele comparou os ensaios que faz para um show com a preparação para esportes de alto impacto: “O cara se prepara quatro meses para apresentar aqui em dez segundos”. Black Alien deixou claro que sua arte é fruto da sua história. E foi exatamente isso que entregou em Porto Alegre:Ao final do show,, selando o reencontro com uma imagem que ficará na memória. Mais do que uma celebração de um clássico, o show foi um lembrete de que Black Alien segue sendo uma das vozes mais importantes do rap brasileiro. E prometeu que essa conexão com o público gaúcho vai render novos capítulos em breve.Em resumo, ele cumpriu o que promete na faixa "América 21" do álbum aniversariante. Black Alien cancelou o apocalipse na capital gaúcha.