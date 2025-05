Cólera e Os Replicantes agitam a noite de domingo no Opinião

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) recebe dois grandes nomes do punk rock brasileiro, o Cólera e Os Replicantes. Os grupos, que marcaram a cena dos anos 1980 e 90, se apresentam em conjunto pela primeira vez na história, às 19h deste domingo (25). Os ingressos estão disponíveis entre R$ 75,00 e R$ 150,00 no Sympla. Celebrando 40 anos de história, Os Replicantes seguem na ativa desde a gravação de seu primeiro EP, em 1986. Na apresentação deste final de semana, eles devem interpretar alguns de seus maiores sucessos, como Nicotina, Surfista Calhorda e Boy do Subterrâneo.O Cólera, por sua vez, também se tornou conhecido em 1986, após publicar seu clássico atemporal Pela paz em todo mundo. Na capital, a ideia é tocar algumas canções de seus lançamentos mais recentes, ao lado de hinos do punk brasileiro como Medo, Pela Paz e Funcionários.