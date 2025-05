'O Agente Secreto' alcança 100% de aprovação no Rotten Tomatoes

O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho, alcançou 100% de aprovação no site de crítica especializada Rotten Tomatoes. Com a estreia no 78º Festival de Cannes, o filme que conta com Wagner Moura no elenco foi aplaudido de pé na exibição, que ocorreu no último domingo, (18).



O "Tomatometer" é a avaliação do Rotten Tomatoes realizada pela crítica especializada, em que O Agente Secreto consta como 100%. Já o "Popcornmeter", que é a avaliação geral do público, ainda não está disponível.

Ainda em Cannes, onde foi exibido, o filme disputa a Palma de Ouro, prêmio concedido ao melhor filme do festival. Além de Wagner Moura, também integram o elenco nomes como Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Udo Kier, Hermila Guedes, Thomás Aquino, Alice Carvalho e Edilson Filho.



O longa ainda não tem uma data de estreia confirmada no Brasil.

Sinopse

Segundo a sinopse oficial, O Agente Secreto é um thriller ambientado no Brasil de 1977. Na trama, Marcelo (Wagner Moura) é um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz. Ele logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.



O Agente Secreto é uma coprodução Brasil (CinemaScópio Produções), França (MK Productions), Holanda (Lemming) e Alemanha (One Two Films) e terá distribuição da Vitrine Filmes no Brasil.