Projeto 'Memorial das Águas' seleciona imagens para integrar exposições sobre a enchente de 2024

O projeto Memorial das Águas, promovido pela Galeria Escadaria, abre inscrições de peças para integrar cinco exposições fotográficas realizadas em espaços públicos nas cidades de Porto Alegre e Pelotas. Com a temática Solidariedade e Reconstrução, a iniciativa deve selecionar 440 imagens de 200 fotógrafos da região, que devem abordar e retratar memórias, histórias e impactos da enchente de 2024, causados no Rio Grande do Sul. O regulamento pode ser solicitado através do e-mail [email protected] , e cada um dos participantes tem a possibilidade se inscrever múltiplas vezes.As cinco mostras coletivas acontecerão entre os meses de julho e dezembro de 2025. As inscrições de fotografias, por sua vez, ficam abertas até o dia 10 de setembro. Cronograma das mostras e suas respectivas inscrições:Porto Alegre:1ª exposição: 12/julho a 12/agosto – inscrições de 20/maio a 2/junho2ª exposição: 16/agosto a 16/setembro – inscrições de 3 a 23/junho3ª exposição: 20/setembro a 20/outubro – inscrições de 24/junho a 14/julhoPelotas:4ª exposição: 25/outubro a 24/novembro – inscrições de 15/julho a 4/agosto5ª exposição: 29/novembro a 27/dezembro – inscrições de 5/agosto a 10/setembro