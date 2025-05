Abertura de exposição com cobertura fotográfica de enchentes reúne profissionais e autoridades

Nesta quarta-feira (14), a prefeitura de Porto Alegre realizou a inauguração da exposição fotográfica Superação e Solidariedade, no Museu de Arte do Paço dos Açorianos (praça Montevideo, 10). Com visitação gratuita, a mostra reúne 48 imagens de fotógrafos gaúchos que atuaram na cobertura das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024.

Além de fotógrafos e expositores que tiveram seus trabalhos integrados na mostra, também estiveram presentes à inauguração da mostra a prefeita de Porto Alegre em exercício, Betina Worm, a secretária municipal da cultura Liliana Cardoso e o secretário do gabinete de comunicação Luiz Otávio Prates.

A exposição foi construída com o intuito de destacar o trabalho de solidariedade realizado pela população do Rio Grande do Sul diante da tragédia climática que afetou o estado. “Esse é um registro de memória. É importante que seja mantido não só para que não nos esqueçamos do que aconteceu, mas para que possamos relembrar daquilo que somos capazes enquanto povo gaúcho”, afirmou a prefeita de Porto Alegre.