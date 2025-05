Estão abertas as inscrições para o Programa de Formação do Museu da Cultura Hip Hop

Nesta terça-feira (6), o Museu da Cultura Hip Hop RS anunciou o lançamento do seu Programa de Formação, financiado por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da Petrobras e apoio do Sesc RS. A iniciativa formará gratuitamente 570 alunos através de oficinas, com 24 horas-aula, sobre os cinco elementos do hip hop, que incluem MC, DJ, breaking, graffiti e conhecimento. Até o momento, 374 alunos já se formaram pelo programa.

Para participar, é necessário ter entre 10 e 24 anos e preencher o formulário de inscrição, disponibilizado nas redes oficiais do Museu da Cultura Hip Hop RS, até o dia 16 de maio. Além disso, por meio da Alvo Cultural, os "oficineiros" realizam uma busca nas escolas públicas dos bairros Rubem Berta e Vila Ipiranga, zonas periféricas no entorno do Museu.

O Programa de Formação 5 Elementos tem como prioridade eleger estudantes em vulnerabilidade social, negros e mulheres. Também existe uma cota de suplentes para que, em caso de desistência, as turmas sejam fechadas através desta lista de espera. Ao finalizarem o curso, os alunos irão receber certificação.



Co-produzido pela Alvo Cultural, com patrocínio da Petrobras e apoio do Sesc RS, o Programa de Formação do 5 Elementos visa a ampliação da qualidade de vida na perspectiva da coletividade. Trata-se de uma oportunidade para que os alunos discutam sobre temas importantes como fortalecimento da cidadania, autonomia responsável e construção de consciência pública, tendo como tema horizontal a cultura hip hop.



Conheça as oficinas que integram o Programa de Formação Museu da Cultura Hip Hop RS:

Oficina de Conhecimento - 27 de maio a 15 de julho

Ministrada pelo produtor cultural Jean Andrade;

Todos as terças-feiras, das 9h às 12h (Turma 1) e das 14h às 17h (Turma 2).

Descritivo: a oficina de Conhecimento, o 5º elemento da Cultura Hip Hop, pretende superar a separação entre a teoria e a prática, entre conhecimento e trabalho e entre a educação e a vida. A oficina prevê momentos de interação e troca de saberes a partir da uma horizontalidade na construção do saber.



Oficina de DJ - 28 de maio a 16 de julho

Ministrada pelo DJ Mosquito;

Todas as quartas-feiras, das 9h às 12h (Turma 1) e das 14h às 17h (Turma 2).

Descritivo: a oficina de DJ busca gerar oportunidade para quem quer aprender a tocar como hobby ou se lançar no mercado, por meio da utilização de equipamentos e do aprendizado de técnicas de mixagem. Além disso, serão apresentadas as diferença entre as versões de músicas e mídias utilizadas pelos DJs. Também serão abordado temas como ética, postura e público.



Oficina de MC - 29 de maio a 17 de julho

Ministrada pela poeta slammer e escritora Nathy

Todas às quintas-feiras, das 9h às 12h (Turma 1) e das 14h às 17h (Turma 2).

Descritivo: com o objetivo de aproximar a escrita do rap, da música e da periferia, a oficina de MC provocará as juventudes a pensar na vida que os cercam, com um olhar poético, tanto em versos quanto em prosa rimada ou não. A oficina abordará a história da música rap, contado e experimentado através desta linguagem.





Oficina de Graffiti - 29 de maio a 17 de julho

Todas as quintas-feiras, das 9h às 12h (Turma 1) e das 14h às 17h (Turma 2).

Descritivo: a oficina de Graffiti visa aprofundar os conhecimentos dos participantes sobre a arte do grafite na ótica da Cultura Hip Hop, transformando em arte o cotidiano que estão inseridos. Serão concebidas atividades nas quais os participantes irão conhecer um pouco da história do grafite, seus diferentes estilos e técnicas e suas principais características.



Oficina de Breaking - 30 de maio a 18 de julho

Ministrada pelo dançarino Deaf;

Todas as sextas-feiras, das 9h às 12h (Turma 1) e das 14h às 17h (Turma 2).

Descritivo: a oficina de dança Breaking traz o conhecimento na prática sobre a dança que deu origem a diversas outras danças relacionadas ao Hip Hop. Serão abordados diferentes fundamentos da dança, como Top Rock, Drop, Foot Work Freezes, Power Moves e Stance, utilizando dinâmicas de grupos e trabalho individual.