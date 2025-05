Festival Palco Giratório do Sesc promove mais de 60 espetáculos em espaços culturais da capital

Entre os dias 20 de maio e 8 de junho, 22 espaços culturais da cidade de Porto Alegre recebem a programação artística promovida pelo 19° Festival Palco Giratório do Sesc. Com mais de 60 espetáculos realizados por dezenas de grupos artísticos, o evento está consolidado como um dos mais relevantes do calendário das artes cênicas do Brasil. A lista completa de atrações está disponível no site do Sesc/RS, onde também é realizada a venda de ingressos para os espetáculos, em valores que variam entre R$ 20,00 e R$ 60,00.



São cerca de 360 artistas cotados para participar desta edição do evento. Além dos espetáculos, a programação também conta com nove oficinas com profissionais convidados, quatro intercâmbios com palestrantes e o 6º Seminário Palco Giratório, realizado em parceria com a Ufrgs. A ideia, a partir destas atividades gratuitas, é de apostar na criação de diálogos e na promoção de conexões com o público do Festival.



Entre os principais destaques da programação, encontra-se o show da artista Negra Li, que comemora seu aniversário de 29 anos de trajetória musical. Em seu concerto que une rap, música brasileira e R&B, a cantora pretende interpretar alguns de seus maiores sucessos, como Você Vai Estar Na Minha e Vai Dar Certo.



Outro ponto alto da agenda é a performance da peça Ao vivo [dentro da cabeça de alguém], que faz sua primeira passagem por Porto Alegre dentro do Festival. Além disso, espetáculos como Zaratustra: uma transvaloração dos valores, do grupo Tá Na Rua e Espera, da Cia Incomode-Te, também representam alguns dos momentos mais aguardados.



Apesar da grande maioria dos espetáculos serem pagos, também serão realizadas algumas apresentações gratuitas ao longo dos meses de maio e julho. Entre as montagens com entrada franca, estão incluídas O Cavaleiro e o Dragão do Tempo, do grupo Ueba, Biblioteca de Dança, da Dimenti Produções Culturais e Circo du Cafundó, da companhia Du Cafundó. Além disso, escolas, grupos artísticos e organizações comunitárias recebem isenções nos ingressos de todos os espetáculos.



Parte das atividades terá transmissão ao vivo pela internet, para garantir maior alcance do público. Da mesma forma, medidas como o oferecimento de visitas táteis aos espetáculos que apresentam audiodescrição também serão implementadas, como forma de promover maior acessibilidade.

Endereços dos espaços culturais:

Bar Ocidente

Av. Osvaldo Aranha, 960



Boteco do Paulista

Rua Riachuelo, 230



Casa Arte Sesc-Museu da Cultura Hip Hop

Rua Parque. dos Nativos, 545



Estúdio Stravaganza

Rua Dr. Olinto de Oliveira, 64



Parque Orla Moacyr Scliar

Av. Pres. João Goulart, s/n



Praça da Alfândega

Pça da Alfândega, s/n



Sala Álvaro Moreyra, Teatro Renascença e Biblioteca Josué Guimarães - CMC

Av. Érico Veríssimo, 307



Sesc Anchieta

Rua Fecomércio, 101



Teatro da PUCRS

Av. Ipiranga, 6681, Prédio 40



Teatro de Câmara Túlio Piva

Rua da República, 575



Teatro de Arena

Av. Borges de Medeiros, 835



Teatro do CHC Santa Casa

Av. Independência, 75



Teatro Sesc Alberto Bins

Av. Alberto Bins, 665



Teatro Sesc Canoas

Av. Guilherme Schell, 5340



Teatro Simões Lopes Neto, Teatro Oficina Olga Reverbel, Concha Acústica e Praça Multipalco Eva Sopher

Praça Marechal Deodoro, s/n



Teatro do Goethe-Institut

Rua 24 de Outubro, 112



Zona Cultural

Av. Alberto Bins, 900