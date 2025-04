Feira do Livro Reconstrói RS terá segunda edição em maio no Instituto Ling

Evento solidário criado pelo Instituto Ling em junho de 2024 para ajudar na recuperação do mercado editorial e livreiro do Rio Grande do Sul – que foi fortemente impactado pelas enchentes que atingiram o Estado – a Feira do Livro Reconstrói RS terá uma segunda edição neste ano para seguir apoiando a recuperação e o fortalecimento do setor. A iniciativa será realizada nos dias 16, 17 e 18 de maio, na sede do centro cultural em Porto Alegre (Rua João Caetano, 440), das 11h às 20h, com entrada franca.

Nos três dias, o público poderá comprar diretamente de livreiros, editoras, autores e sebos atingidos direta ou indiretamente pela crise climática, como Arquipélago, L&PM, Dublinense, Piu, Becos dos Livros e Livraria Baleia, além de conferir bate-papos literários, shows musicais, atividades infantis e sessões de autógrafos. Serão cerca de 40 expositores participando com suas bancas e mais de 30 programações artísticas, a maior parte delas gratuitas.



A abertura do evento será no dia 16, às 19h, com um bate-papo com Socorro Acioli, vencedora do Prêmio Jabuti e presença frequente na lista de autores mais vendidos no Brasil. A escritora, com mais de 20 livros publicados, entre eles os best-sellers A cabeça do santo e Oração para desaparecer, vem direto de Fortaleza para se unir à causa, e conversará com a gaúcha Martha Medeiros, em encontro mediado pela jornalista Fernanda Pandolfi, que, pela segunda vez, será embaixadora da feira. Para esta atividade, há ingressos à venda, com preços de R$ 89,90 inteiro e R$ 44,90 (meia-entrada), no site www.institutoling.org.br.



“A ideia é repetir o engajamento da feira realizada no ano passado que, mesmo vivendo a consternação provocada pelas enchentes, contou com a participação ativa de milhares de pessoas que colaboraram para reerguer o mercado editorial gaúcho, tão impactado pelos alagamentos. Recebemos muitos pedidos, tanto do público quanto do setor livreiro, para que o evento retornasse, e entendemos que era necessário realizar mais uma edição este ano, já que a recuperação ainda está em curso”, adianta Carolina Rosado, gerente do Instituto Ling.



Em 2024, mais de 10,4 mil pessoas circularam pela feira, comprando diretamente dos expositores e gerando mais de R$ 300 mil de faturamento direto para o setor. Neste ano, o evento contará novamente com o apoio da Câmara Rio-Grandense do Livro, que elegeu, por unanimidade, o Instituto Ling para receber o título de “Amigo do Livro”. A homenagem será recebida neste 23 de abril, Dia Mundial do Livro, por William Ling, fundador da instituição, e por Maira Ritter, coordenadora da programação de cursos do centro cultural.



"Em um momento de extrema dificuldade e desesperança, devido à perda de estoques e de bens patrimoniais, sem contar os lucros cessantes, o Instituto Ling, abriu suas portas e mobilizou a comunidade para que essas empresas pudessem obter renda e reafirmar sua confiança no futuro", declarou Maximiliano Bordon Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, no convite enviado à entidade.

A Feira do Livro Reconstrói RS é uma realização do Instituto Ling e do Ministério da Cultura / Governo Federal, com patrocínio da Crown Embalagens.



SERVIÇO





• Feira do Livro Reconstrói RS | 2ª edição

• Dias 16, 17 e 18 de maio

• Sexta, sábado e domingo, das 11h às 20h

• Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 – Três Figueiras – Porto Alegre/RS)

• Entrada franca

• A programação completa será divulgada em breve



Ingressos para o bate-papo entre Socorro Acioli e Martha Medeiros, com mediação de Fernanda Pandolfi, já à venda no site www.institutoling.org.br com preços de R$ 89,90 inteiro e R$ 44,90 (meia-entrada)