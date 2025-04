Biblioteca Pública de Porto Alegre comemora Dia do Livro com programação diversificada

A Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães comemora o Dia do Livro (23 de abril) com várias atividades literárias. A programação inicia-se na terça-feira (22), das 18h às 20h, com um encontro do Clube de Leitura para apreciação da novela Noite, de Erico Verissimo. O evento acontece na biblioteca, localizada no Centro Municipal de Cultura de Arte e Lazer Lupicínio Rodrigues (avenida Erico Verissimo, 307).

Na quarta-feira (23), dentro do projeto “Josué em casa”, a equipe irá até a casa de uma antiga leitora da biblioteca que, aos 90 anos de idade, está com a mobilidade restrita. Ela receberá dois livros.

Trocas e sarau - No sábado (26), ocorre mais uma edição da tradicional Feira de Troca de Livros, das 13h às 16h, no Centro Municipal de Cultura. Também haverá, das 15h às 16h, no saguão, um sarau com o escritor Antônio Schimeneck. Cada participante poderá trazer um poema ou um texto para ser lido.



Regras para troca de livros:



Em geral um livro por outro

Livros em bom estado de conservação

Não pode ser livro didático

Não pode ter carimbo de outras instituições

Histórias em quadrinhos e gibis são bem-vindos