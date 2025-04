Semana Estadual das Bibliotecas Públicas celebra literatura gaúcha e reforça importância da leitura

A partir desta terça-feira (22), até o dia 26 de março, tem início a Semana Estadual das Bibliotecas Públicas, encontro anual que pretende ser uma celebração à leitura, literatura e cultura do Estado. Promovido pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Rio Grande do Sul, a edição de 2025 do evento também opta por homenagear o aniversário de 120 anos do nascimento de Erico Verissimo, um dos mais importantes escritores da cena literária gaúcha.A semana pretende contar com a participação de bibliotecas públicas localizadas em todas as regiões do Estado. Ao longo de cinco dias, as instituições promoverão uma série de atividades culturais que conversam com o eixo temático da edição, incluindo clubes de leitura, exposições, rodas de conversa, estantes temáticas, quiz, entre outras.A programação, que será inteiramente divulgada nos canais oficiais do Sistema de Bibliotecas, tem como objetivo fortalecer a relação dessas instituições com a sociedade. Através das atividades, as bibliotecas pretendem promover o acesso à leitura e à cultura, além de fazer com que temáticas como essas sejam cada vez mais abordadas socialmente.