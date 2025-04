Guitarrista do Uriah Heep oferece 'recompensa valiosa' por colar de ouro roubado no Brasil

Mick Box, guitarrista da banda Uriah Heep, está oferecendo uma recompensa por seu colar que foi roubado em Curitiba, durante turnê do grupo britânico pelo Brasil. Segundo Box, de 77 anos, o pingente foi arrancado por um ciclista. "Infelizmente, quando eu voltava do almoço em Curitiba, um ciclista passou correndo, arrancou e roubou meu colar de cruz que tem grande valor sentimental para mim", escreveu ele.

O músico oferece uma "recompensa valiosa" pela devolução do objeto. "É um pingente de ouro com diamantes incrustados na cruz. Se alguém tiver qualquer informação sobre [o colar] em Curitiba, ofereço uma recompensa valiosa por sua devolução. Ele pode tentar vendê-lo ou penhorá-lo. Se puderem compartilhar em grupos de Facebook de Curitiba, agradeço muito", anunciou."Desde que cheguei aqui, conheci pessoas maravilhosas, mas há sempre os poucos que estragam tudo, onde quer que você esteja", complementou Box na publicação.O artista se apresentou em São Paulo na última sexta-feira, 11, na casa de shows Tokio Marine Hall, com a turnê de despedida do Uriah Heep.