Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana, será restaurado

Com um investimento de mais de R$ 1,9 milhão, o Teatro Bruno Kiefer, localizado no sexto andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), passará por um processo de restauração com início imediato. A obra, com financiamento do Pró-Cultura, da Secretaria Estadual da Cultura, tem duração estimada de seis meses. A reabertura do espaço está prevista para o segundo semestre de 2025, ano em que a Casa de Cultura Mário Quintana comemora seu 35° aniversário. O restauro do teatro tem projeto assinado por Flávio Kiefer, filho do compositor e musicólogo que dá nome ao espaço, e Joel Gorski. Os arquitetos também são autores do projeto que transformou o antigo hotel Majestic em Casa de Cultura, em 1990.

A obra do teatro, que será executada por empresa especializada, prevê o restauro integral da plateia, incluindo atualizações nas medidas de acessibilidade, melhorias estruturais (substituição de forro, recuperação das tesouras e do telhado), revisão elétrica, modernização do sistema de climatização e qualificação de áreas técnicas. O valor investido nesta etapa é de R$ 1.991.704,49. "Essa é uma demanda histórica da classe artística, que se torna ainda mais urgente no contexto de recuperação dos equipamentos culturais de todo Estado após a enchente do ano passado. Estamos muito felizes em dar esse passo e queremos que a comunidade esteja junto com a gente nesta transformação", afirma a secretária estadual da Cultura, Beatriz Araujo.

Paralelas à revitalização, serão realizadas diversas ações de educação patrimonial, para promover a valorização e preservação da história do local, além de oficinas e cursos abordando patrimônio material e imaterial, a serem selecionadas via edital, visando aproximar a comunidade do tema. Serão realizadas, ainda: visitas mediadas à Casa de Cultura Mário Quintana, abertas ao público por meio de inscrição de grupos (escolares ou não), e visitas técnicas ao Teatro Bruno Kiefer para estudantes de arquitetura, proporcionando um olhar aprofundado sobre o processo de restauro do espaço, guiadas pela equipe técnica do projeto.

Segundo Germana Konrath, diretora da CCMQ, o restauro é uma demanda não apenas da classe artística, mas de técnicos e do público do teatro. "A iniciativa vem coroar um trabalho intenso de melhorias tanto estruturais e arquitetônicas quanto de programação cultural da Casa de Cultura Mário Quintana", comenta. No mês de maio, quando completa um ano da enchente que atingiu o Estado, o espaço cultural promoverá uma mesa redonda com a temática da preservação e recuperação de patrimônio em situações de desastres climáticos. O objetivo é trazer relatos de quem atuou nas frentes de trabalho dedicadas a recuperar espaços, obras artísticas e documentos atingidos pelas águas, promovendo o debate acerca de formas de prevenção de danos e perdas.

Importante centro cultural e de relevância nacional, a Casa de Cultura Mario Quintana foi fundada em 1990 e ocupa o edifício histórico do antigo Hotel Majestic, um dos ícones da arquitetura de Porto Alegre, projetado por Theo Wiederspahn. O espaço cultural abriga teatros, galerias de arte, bibliotecas, salas de cinema, jardim, entre outros, aproximando diversas linguagens artísticas do público, tanto em espaços de fruição como de formação. É um equipamento público plural, com entrada franca, que busca a cidadania cultural.

Localizado no sexto andar da CCMQ, o teatro Bruno Kiefer possui um palco no formato italiano e capacidade para 178 espectadores. Nomeado em homenagem ao professor, compositor e escritor Bruno Kiefer, o espaço é um dos mais importantes da cena cultural gaúcha, recebendo espetáculos de dança, teatro, música e outras manifestações artísticas. Sua ocupação é feita tanto por meio de curadoria e pedido de pauta externa quanto de editais anuais, disponibilizados através dos canais oficiais da casa e da Sedac.