Inauguração do Teatro Simões Lopes Neto marca a conclusão do Multipalco Eva Sophe

Representando um marco para a cultura gaúcha, a inauguração do Teatro Simões Lopes Neto (rua Riachuelo, 1.089) foi anunciada na manhã desta terça-feira (18), durante coletiva de imprensa, com as presenças do governador Eduardo Leite; da titular da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), Beatriz Araujo; do presidente da Fundação Teatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt; e da diretora artística da Fundação, Gabriela Munhoz. A abertura do novo espaço para a produção e apreciação de diversas formas de arte marca a conclusão definitiva das obras do Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/n), após 22 do início das obras.

Considerado um dos maiores e mais completos centros culturais da América Latina, o complexo idealizado pela empreendedora cultural Eva Sopher (falecida em 2018) conta com diversos espaços, incluindo ainda o Teatro Oficina Olga Reverbel, a Concha Acústica, a Sala da Música, a Sala do Circo, a Sala da Dança, a Praça Multipalco e salas de ensaio, Sua construção iniciou em 2003, durante a gestão do então governador Germano Rigotto. Contudo, os trabalhos permaneceram praticamente paralisados durante uma década. Em 2023, o projeto foi contemplado por meio do programa Avançar na Cultura, durante o segundo mandato de Eduardo Leite.

"Os investimentos iniciais, durante o governo Rigotto, foram de R$ 24 milhões, seguidos depois de mais recursos captados junto à Lei Rouanet. No entanto, precisávamos da segurança e disponibilidade orçamentária (que foi viabilizada pelo atual governo) para tocar o projeto", destacou Hohlfeldt, lembrando que entre as duas gestões do governo Eduardo Leite foram investidos outros R$ 24,5 milhões para dar continuidade às obras.

Segundo o governador, a conclusão do Multipalco só foi possível devido ao "equilíbrio das contas" do Estado. "Conseguimos cuidar das contas com o apoio da Assembleia Legislativa. Cuidando melhor das contas, conseguimos cuidar das pessoas, com todas as políticas públicas, inclusive a da Cultura", sinalizou. Além do complexo, os recursos do programa Avançar foram aplicados em outras frentes do setor, destacou Leite. Ele lembrou que o governo também está tocando obras no Museu Júlio de Castilhos, assim como "recuperou e requalificou" outros equipamentos culturais. "Acreditamos na Cultura, por seu poder transformador e pelo valor que ela tem na atração de turistas para o Estado", destacou.

Com estrutura para receber espetáculos de diferentes complexidades e linguagens artísticas, de óperas e ballets a shows de música e peças de artes cênicas, o teatro italiano poderá ser conhecido pelo público a partir do dia 27 de março, quando acontece a apresentação de Turandot, para convidados. Montagem da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), Turandot – ópera em três atos de Giacomo Puccini – tem concepção e direção cênica de Flávio Leite e regência do maestro argentino Carlos Vieu, e reunirá cerca de 200 pessoas no novo palco. Após a primeira récita, a montagem cumpre curta temporada, entre os dias 29 e 31 de março, com apresentações abertas ao público. Os ingressos gerais já estão esgotados, restando agora apenas lugares para PCDs e assentos para obesos, que podem ser adquiridos pelo site do Theatro São Pedro.

Com área total de 700m², incluindo um palco de 240m², o Teatro Simões Lopes Neto tem capacidade para 576 espectadores acomodados entre as plateias baixa e alta, galerias e quatro balcões superiores e inferiores construídos nas laterais do teatro. Entre os diferenciais do novo espaço que, segundo Leite, deve se tornar "uma referência" em todo o País, o fosso de 109m² (localizado em espaço rebaixado em frente à caixa cênica) pode acomodar orquestras de até 60 músicos, dependendo do tamanho dos instrumentos elencados.

O novo teatro (cuja entrada fica ao lado do estacionamento do Multipalco) ainda possui um elevador de carga para transporte de cenários, além de acesso a 13 camarins do complexo. Já o projeto acústico inclui sete painéis refletores e difusores feitos com madeira, organizados em diferentes pontos da sala. "O teatro é acessível para cadeirantes e pessoas com obesidade, e em breve contará com uma sala de comunicação alternativa e acolhimento sensorial, para o uso, se necessário, de pessoas neurodivergentes", adiantou Hohlfeldt. Além disso, o espaço contará com um foyer, com café e máquina de suvenires.

A secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo, afirma que o Teatro Simões Lopes Neto "nasce como um espaço de pertencimento". "É um palco por meio do qual iremos conhecer o que o mundo produz e poderemos mostrar ao mundo aquilo que nossa cultura e nossos artistas são capazes de criar." Ela ainda destacou que o governo estadual investiu R$ 214 milhões no patrimônio cultural edificado do Rio Grande do Sul desde 2019, abrangendo ações de fomento, obras de recuperação e construção de espaços. "Os investimentos representam um relevante legado para o povo gaúcho."

Já a diretora artística da Fundação, lembrou que a programação de inauguração do Teatro Simões Lopes Neto inclui a apresentação de dez espetáculos até o dia 11 de maio, com diversas linguagens artísticas, como ópera, dança, música e teatro. "Seis destas montagens são gaúchas", detalhou. Além da ópera Turandot, sobem ao palco do novo espaço, neste período, os espetáculos como Uma mulher vestida de sol, (dança), do Grupo Grial, de Recife; e Tom na fazenda (teatro) com Armando Babaioff, Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary no elenco.

Haverá também apresentação de duas produções inéditas, criadas especialmente para o novo teatro: Lendas do Sul, que transforma fábulas como Salamanca do Jarau e Negrinho do Pastoreio, registradas por Simões Lopes Neto, em uma adaptação circense assinada pela trupe do Grupo Tholl; e a montagem cênico-musical Cabaré do tempo - Para lembrar do futuro, dirigida por Patrícia Fagundes (Cia Rústica) – esta última, marcando o encerramento da programação inaugural. Os ingressos para a programação de inauguração estão à venda no site do TSP, com preços que variam entre R$ 10,00 e R$ 200,00, exceto para o espetáculo da Cia Rústica, que terá entrada franca.