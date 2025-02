Pela primeira vez, escolas de samba do RJ se apresentam em três noites

A Marquês da Sapucaí terá neste ano três noites de desfiles, se estendendo além de domingo (2) e segunda-feira (3), como era realizado desde a sua inauguração, para a terça-feira (4). A mudança busca atrair mais expectadores, tanto no Sambódromo quanto na audiência pela televisão.

A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) reorganizou as escolas com quatro desfiles por noite. As 12 escolas do Grupo Especial também terão 10 minutos de acréscimo - 70 minutos mínimos e 80 minutos máximos. A apuração dos votos acontece na quarta-feira de cinzas (5) à tarde, e o Desfile das Campeãs no sábado (8).

Horários e ordem dos desfiles

Domingo (2/3)

22h – Unidos de P.Miguel



23h30min – Imperatriz



0h50min – Viradouro



2h – Mangueira

Segunda (3/3)

22h – Unidos da Tijuca



23h30min – Beija-Flor



0h50min – Salgueiro



2h – Vila Isabel

Terça (4/3)

22h – Mocidade



23h30min – Paraíso do Tuiuti



0h50min – Grande Rio



2h – Portela