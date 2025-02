Shopping Total organiza bailinho de Carnaval com concurso de fantasias para crianças

Neste sábado (1), a partir das 16h, o Shopping Total (av. Cristóvão Colombo, 545) irá promover uma programação especial de Carnaval destinada ao público infantil. As atividades, que acontecerão no Largo Cultural da instituição, serão constituídas de uma série de brincadeiras lúdicas, que prometem garantir momentos de interação e diversão para crianças com até 12 anos de idade. A programação inicia com a presença de personagens icônicos do Carnaval, que recepcionarão o público ao som de um set musical preparado por um DJ. Após uma rápida sessão de brincadeiras e atividades interativas com as crianças, a banda Laboratório Musical subirá ao palco para realizar sua apresentação, que será a atração principal do evento.Mais tarde, às 18h, os pequenos poderão participar de um concurso de fantasias, que tem inscrições gratuitas disponibilizadas no site do Shopping Total. O evento encerrada às 20h, com a realização de mais atividades e brincadeiras lúdicas com as crianças.