Fernanda Torres participa de jantar de indicados ao Oscar

Fernanda Torres participou da noite desta terça-feira (25) de um jantar da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela entrega do Oscar, ao lado de estrelas como Demi Moore, Timothee Chalamet, Ariana Grande e outros indicados ao prêmio.

Todos os mais de 200 indicados deste ano, entre atores e diretores, produtores, editores de som, maquiadores e outros, foram convidados para o evento no Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A atriz brasileira, que concorre com o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, usou um vestido preto da marca The Row, das gêmeas Mary Kate e Ashley. Ela usou também joias do brasileiro-armênio Ara Vartanian.

Chalamet, indicado por sua interpretação do músico Bob Dylan em "Um Completo Desconhecido", chegou de preto e prendeu seu crachá no bolso frontal da calça. O ator mais tarde conversou no bar com seu concorrente, o astro de "O Brutalista", Adrien Brody.

A atriz de "Wicked", Ariana Grande, usou um vestido preto com penas rosas, cor favorita de sua personagem Galinda no prelúdio de "O Mágico de Oz". Demi Moore, indicada por seu papel como uma celebridade em declínio em "A Substância", escolheu um terno branco.

Outros presentes incluíram Sebastian Stan, Cynthia Erivo, Isabella Rossellini, Edward Norton, Zoe Saldana, Colman Domingo e Jeremy Strong.

Antes de se sentarem para o jantar, os indicados se reuniram para a foto anual do grupo. A foto normalmente é tirada em um almoço dos indicados, mas esse evento foi cancelado este ano por causa dos incêndios florestais que atingiram Los Angeles e interromperam a temporada de premiações de Hollywood.

O Oscar no domingo oferecerá à "comunidade e uma atmosfera de apoio" para as pessoas que estão se recuperando, enquanto também celebra as melhores performances no cinema, disse a presidente da Academia, Janet Yang, aos indicados no jantar.

"Devemos simplesmente honrar o talento - seus talentos - este ano, como fazemos todos os anos, como parte de uma tradição que agora tem 97 anos", disse Yang. "Devemos, porque traz tanta alegria para pessoas em todo o mundo."