Fernanda Torres ganha mural em sua homenagem em Porto Alegre

Além de assistirem à Fernanda Torres nas telonas, agora os porto-alegrenses poderão vê-la de perto em um mural desenhado na Cidade Baixa. A obra é de autoria do artista Filipe Harp e está exposta na parede da Casa Verso, nas esquinas entre a rua José do Patrocínio e rua Alberto Torres.

A arte de Fernanda substitui a do prefeito Sebastião Melo que remetia as enchentes, feita pelo artista no mesmo local e apagada após decisão judicial em agosto de 2024. "A pintura anterior era um manifesto, usamos as ferramentas artísticas que tínhamos para nos expressarmos. Já a da Fernanda, é algo mais harmônico. As pessoas gostam bastante de tirar foto; é um clima de copa do mundo", disse Harp.

O trabalho ficou pronto na terça-feira (18), e o artista, juntamente com sua equipe, iniciou a preparação na última sexta-feira (14). Durante o processo, o relato é de que várias pessoas paravam para tirar fotos e fazer comentários positivos.

TÂNIA MEINERZ/JC

De acordo com o artista, foi ele quem procurou o estabelecimento para sugerir o mural. "Quando sugeri, o pessoal da Casa Verso abraçou na hora e ainda colaborou com o ideia de colocar a frase 'ditadura nunca mais' acima da Fernanda", explica.

"Adoramos a ideia e na hora fechamos a parceria. Nós custeamos o material e o Harp se jogou de alma e coração na execução do trabalho. Ficamos gratos e honrados em participar da homenagem, disponibilizando a parede da casa, que é um espaço de arte. Esperamos que a Fernanda Torres também goste e saiba que aqui tem muita gente torcendo por ela", afirma Maira Marque, gerente do estabelecimento.