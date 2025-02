Elias Barboza e Kiai Grupo aproximam o choro e o jazz no álbum 'Quarta Dimensão'

Estilos musicais nascidos do turbilhão criativo da diáspora africana, tanto o choro quanto o jazz trazem, entre suas características musicais, uma disposição incansável para o dinamismo e a improvisação. Dentro do imaginário de ambos, cada música é um universo - e, como todo universo, oferece infinitas possibilidades de exploração e descoberta. E também de encontro, como comprovam Elias Barboza e Kiai Grupo no álbum Quarta Dimensão, que chega gratuitamente às plataformas digitais nesta quinta-feira. Unindo o bandolim de Barboza com os improvisos cheios de vigor de Marcelo Vaz (piano), Dionísio Souza (baixo) e Lucas Fê (bateria), surgem dez faixas que apontam para um lugar novo e, ao mesmo tempo, familiar - uma coleção de paisagens sonoras onde o jazz e o choro são o mesmo solo, apontam para o mesmo horizonte.

O show de lançamento de Quarta Dimensão acontece também nesta quinta-feira (13), às 20h, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), dentro da programação do 26º Porto Verão Alegre. Ingressos, entre R$ 21,00 e R$ 60,00, estão disponíveis no site do festival ou na recepção do centro cultural.

A aproximação entre Elias Barboza, um dos bandolinistas de maior destaque no País, e o Kiai aconteceu a partir de 2024. Professor no Núcleo de Choro do Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas, o instrumentista se propôs a fazer um show na programação paralela do evento, explorando algumas de suas composições mais recentes - que, segundo Barboza, já traziam em si a sugestão de uma interpretação mais jazzística. "Eu estava montando um time com uma galera de Pelotas, quando o Lucas Fê (baterista da Kiai, com sede em Rio Grande) me ligou, dizendo que estava indo para Pelotas e sugeriu que eu fizesse a data com a Kiai. Aceitei na hora", revela o bandolinista. "Ali no palco o som rolou solto, o bar lotou e a energia foi perceptível tanto pra nós como para o público. Sem escolhermos, ali iniciou uma bela parceria."

Com o sucesso da primeira experiência, a ideia de registrar tudo em disco surgiu de forma natural. Em novembro do ano passado, os músicos se reuniram no Tec Áudio, em Porto Alegre, para explorar os universos propostos por dez composições de Elias Barboza - uma coleção de faixas que explora tanto limites sonoros quanto de percepção. "A Quarta Dimensão representa a dimensão espiritual, que está presente no mundo material, mas que poucos conseguem perceber e acessar. E eu vi no som do Kiai uma espiritualidade muito grande", garante Barbosa.

De fato: do samba-jazz Abrindo os Caminhos ao frenético quase-frevo de Flying With Kiai, passando pelo espírito seresteiro de Fechando os Olhos e o virtuosismo leve e confiante de Contemporâneo, insinua-se sempre um outro-lugar, um ambiente sonoro de transcendência onde novos vocabulários e significados se mostram à vontade para surgir. "A ideia era sair da zona de conforto, mergulhar num abismo, num desconhecido e me entregar. Por isso, a parceria com Kiai foi ideal. O que eles mais fazem é se entregar", celebra o bandolinista.

O jazz, o choro, eles são marcados por essa possibilidade de mudança: tu vais colorir, tu vais improvisar, vais colocar a tua identidade ali... A gente está chegando num som e, conforme a gente vai tocando e trabalhando essas linguagens, a gente vai também transformando esse próprio som". Um processo com o qual o Kiai - que traz no currículo colaborações com Cada músico carrega seu universo, sua história e sua musicalidade, o que faz com que, a cada colaboração, estejamos sempre abrindo espaço para o aprendizado e a renovação. É como se, ao nos unirmos, permanecêssemos crianças, encantados com a possibilidade de fazer som juntos e descobrir algo novo a cada instante", reflete. "O disco acaba sendo um motor de ideias, mas ele não define totalmente o trabalho", afirma Dionisio Souza, do Kiai. ": tu vais colorir, tu vais improvisar, vais colocar a tua identidade ali... A gente está chegando num som e, conforme a gente vai tocando e trabalhando essas linguagens, a gente vai também transformando esse próprio som". Um processo com o qual o Kiai - que traz no currículo colaborações com Paola Kirst , Zudizilla e Guilherme Curi - está bem familiarizado, acrescenta Marcelo Vaz. ", o que faz com que, a cada colaboração, estejamos sempre abrindo espaço para o aprendizado e a renovação. É como se, ao nos unirmos, permanecêssemos crianças, encantados com a possibilidade de fazer som juntos e descobrir algo novo a cada instante", reflete.

Quarta Dimensão surge em um momento bastante positivo tanto para o jazz quanto para a música instrumental em geral. Porto Alegre, por exemplo, tem alguns palcos já consolidados para shows do gênero, com um público cada vez mais sólido e uma sequência de lançamentos significativos em disco. "Percebo que estamos cada vez mais entendendo o que gostaríamos de estar fazendo enquanto músicos e trabalhadores da cultura que correm 'por fora' no sentido comercial, do mainstream e midstream", aponta Lucas Fê, do Kiai. "Estamos conseguindo escrever nossos projetos, pleitear editais e subsídios que viabilizam essas realizações. Há também uma troca de informações nos bastidores que é essencial para que a gente se reconheça como parte de uma mesma cena, por mais que existam vários nichos coexistindo nesse espaço." Um futuro que se insinua promissor, a partir de um ecossistema no qual iniciativas agregadoras como a união de Elias Barboza e Kiai têm plenas condições de surgir, crescer e encantar.