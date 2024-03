Cantora Paola Kirst abre caminhos na nova música gaúcha

O clima está quente na rua, quase insuportável, assim como foram muitos dias no verão porto-alegrense. Estou refugiada no ar-condicionado de um café na Cidade Baixa. À minha frente, a cantora, compositora e performer Paola Kirst conta um pouco de sua trajetória, projetos e compartilha reflexões sobre a arte e o cenário artístico. Formada em Artes Visuais (2014) pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Paola, além da música e da composição, transitou pela dança-teatro e ainda executa uma variedade de instrumentos. Ela é muitas e por isso, talvez, seja única na perspectiva de artistas e amigos que falam a respeito dela neste perfil.

Paola nota que costumam afastar a sua faceta cantora da sua formação em Artes Visuais. "Na verdade, essas áreas estão muito interligadas. Eu apenas sou essa cantora e compositora porque tive a experiência e a possibilidade de entrar em um universo que, para mim, não era muito acessível, como as artes visuais."

Radicada há aproximadamente cinco anos em Porto Alegre, pode-se dizer que cantora constituiu o seu contorno artístico no Extremo Sul do Estado, em Rio Grande, onde nasceu. "Eu era uma criança muito espoleta. Estava sempre envolvida em atividades relacionadas ao corpo. Tudo o que aparecia na escola eu fazia". De fato, uma Paola moleca jogou futebol, tocou bateria, fez ginástica olímpica, praticou taekwondo e integrou uma banda marcial.

Falamos ainda do primeiro álbum solo de Paola, Costuras que me bordam marcas na pele (produzido no estúdio Pedra Redonda e lançado pelo selo Escápula Records, 2018), agraciado com o Prêmio Açorianos de Música (2019), na categoria Revelação do ano, junto ao grupo instrumental Kiai. Ali, predominam as sonoridades da MPB e do jazz. Entre as faixas, compostas por Paola e parcerias, estão Crendice (letra de Paola Kirst e música de Paola e Dionísio Souza) - ao que tudo indica, uma das mais queridas do público em seus shows - Pão com mel (letra de Thielle Pinho e música de Paola Kirst e Dionísio Souza) e Charlie 04 (letra e música de Juliano Guerra) - que conta com uma interpretação inflamada de Paola no palco.

A linguagem experimental adotada por Paola é uma forte característica do seu trabalho, e não foi diferente em Costuras. No álbum, faixas com duração maior de tempo, como Abandonada (letra de Paola Kirst e música de Neuro Júnior), com 5’38; a leitura de uma poesia escrita por Paola que conta apenas com a interferência sutil do som ambiente (Solitude), a letra que brinca com a passagem dos minutos (Pão com mel) e assim por diante. Isso, sem mencionar as experimentações com a voz e os solos dos instrumentos dos integrantes do grupo instrumental Kiai: Dionísio Souza (baixo), Lucas Fê (bateria) Marcelo Vaz (teclado/piano).

Paola e o Kiai já se mobilizam para o próximo álbum, Submersos. Pessoa bonita (letra de Carlos Medeiros e música de Paola Kirst), o primeiro single do novo projeto, será lançado no dia 15 de março. A faixa foi gravada com os músicos Dionísio Souza e Pedro Borguetti. Com este álbum, a artista comenta que espera comunicar mais. "Não quero que as minhas músicas fiquem nesse lugar do quase sagrado do jazz e que, às vezes, não é acessado." Isso não quer dizer que, até então, nada tenha sido dito por meio do seu trabalho. Afinal, naquela ocasião, essa fora uma das inúmeras maneiras possíveis de se comunicar. Mas ela deseja que a palavra seja mais direta a partir de agora. "Quero que a música fique na cabeça, sabe? Mais refrões". Paola segue experimentando.