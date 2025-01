Sol anima público do Litoral Norte para primeiro dia do Planeta Atlântida

O sol marca presença no Litoral Norte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (31), quando ocorre a primeira noite do festival de música Planeta Atlântida. Desde a tarde de quinta, o movimento é intenso tanto nas estradas quanto nos estabelecimentos da praia.

O evento poderá ser assistido muito além da sede campestre da Saba, em Atlântida. Será possível acompanhar os dois dias de evento em transmissão da Atlântida, na ATL TV, na RBS TV e na Globo.



A partir do Estúdio Atlântida no Planeta, comunicadores irão ancorar a transmissão e a cobertura multiplataforma na rádio, no digital e na TV. A Rádio Atlântida iniciou sua programação ao vivo diretamente da Saba já às 7h da manhã. Para quem prefere acompanhar tudo em vídeo, a partir das 16h30min, o festival será transmitido pelo YouTube no canal ATL TV, com a cobertura do Palco Planeta e do Palco Atlântida, entrevistas com os artistas, bate-papos e quadros especiais.



A RBS TV garante aos espectadores um mergulho no universo do festival, transmitindo os principais shows de sexta-feira (31), após o Jornal da Globo, e no sábado (1º), logo depois do Altas Horas. No domingo (2), os planetários podem rever os melhores momentos em rede nacional pela TV Globo, após o Big Brother Brasil.