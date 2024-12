Planeta Atlântida 2025 divulga atrações por dia

O line-up por dia para o Planeta Atlântida 2025, que ocorre em Atlântida, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, foi divulgado nesta quinta-feira (12). Na sexta, dia 31 de janeiro, Neto Fagundes segue a tradição e abre o Palco Planeta com o Hino Rio-Grandense.

No Baile do Nego Véio, Alexandre Pires vai resgatar os melhores clássicos da sua carreira, enquanto a boiadeira Ana Castela faz sua estreia no Planeta Atlântida. Lagum chega com os hits que embalam o verão e Luísa Sonza leva toda a intensidade de seu trabalho mais recente, Escândalo Íntimo (2023).

De Honório Gurgel para o Planeta e em seguida para o Grammy, Anitta faz sua sexta apresentação no festival. Filipe Ret, que celebra 15 anos de carreira, convida Caio Luccas para a sua apresentação e Pedro Sampaio traz o melhor do funk brasileiro.



O Palco Atlântida recebe no primeiro dia a energia dos gaúchos da Vera Loca, Aperte o Play e a Cachorro Grande, que chega com seu show de 25 anos. O rap chega ao palco com o 3030, Teto e Poesia Acústica convida Cynthia Luz. Também sobe ao palco com o sucesso dos MTGs, colagem de músicas com novos efeitos, o DJ Topo.



Já no sábado, dia 1 de fevereiro, Armandinho chega com as músicas que já fazem parte da história do Planeta, enquanto Dilsinho e Sorriso Maroto embalam o público com seu pagode romântico. Matuê, nome fortíssimo do trap nacional, vai apresentar os hits de seu disco mais recente, o 333. Natiruts apresenta o show Leve com Você, que marca a despedida do grupo e lota estádios e arenas pelo Brasil – o Planeta será o primeiro festival a receber a apresentação da turnê, recheada de clássicos do grupo. O Baile do Planeta chega com muito funk de Kevin O Cris, Livinho e Ariel B. A segunda noite de Planeta Atlântida também vai contar com a música eletrônica do duo Dubdogz, que volta ao festival com a DOGZPARADE.



No Palco Atlântida, os gaúchos da Gupe e do Syon prometem embalar o público; Os Garotin, recém premiados no Grammy Latino, levam o som que é a cara do Brasil; Carol Biazin apresenta o pop que faz sucesso no país, enquanto Wiu leva o trap para o palco, em show que tem Brandão como convidado. Os guris da Comunidade Nin-Jitsu convidam MC Jean Paul para um dos shows mais aguardados do palco e MU540, uma das grandes sensações do funk brasileiro dos últimos tempos chega para agitar os planetários.



Os ingressos para o festival podem ser adquiridos pelo site do Planeta Atlântida e nas Lojas Renner da Av. Otávio Rocha, 184, e do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. As entradas têm possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros – clientes Banrisul poderão parcelar em até 10 vezes.



O Planeta Atlântida está sujeito a classificação indicativa e menores de 14 anos não entram no evento, mesmo acompanhados pelos pais ou responsáveis legais



Line-up Planeta Atlântida 2025



SEXTA-FEIRA – 31 DE JANEIRO

3030

Ana Castela

Anitta

Aperte o Play

Baile do Nego Véio - Alexandre Pires

Cachorro Grande 25 anos

DJ Topo

Filipe Ret Convida Caio Luccas

Lagum

Luísa Sonza Convida Neto Fagundes

Pedro Sampaio

Poesia Acústica convida Cynthia Luz

Teto

Vera Loca



SÁBADO – 01 DE FEVEREIRO

Armandinho

BDP (Kevin O Chris, Livinho e Ariel B.)

Carol Biazin

Comunidade Nin Jitsu & MC Jean Paul

Dilsinho

DJ MU540

Dubdogz by Dogzparade

Gupe

Matuê 333

Natiruts

Os Garotin

Sorriso Maroto

Syon Trio

Wiu convida Brandão