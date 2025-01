Destaque do hip hop nacional, Ebony promete mexer com o Opinião nesta quinta-feira

Uma das estrelas do hip hop nacional na atualidade, Ebony vai fazer a sua estreia em Porto Alegre. A cantora, que em 2023 lançou o seu segundo trabalho de estúdio, subirá ao palco do Opinião (José do Patrocínio, 834) nesta quinta-feira (30), para mostrar os melhores momentos de Terapia e outras faixas relevantes da sua carreira. Vencedora do Prêmio Genius Brasil 2019 na categoria Revelação, a artista carioca já concorreu ao Grammy Latino e tem chamado ainda mais a atenção desde que a faixa Espero que Entendam chegou ao streaming, há dois anos, questionando o machismo dentro do rap. Pensamentos Intrusivos, 100 Mili, Festa do Pijama, 8KG e o single recente 24hrs são alguns dos destaques da sua obra. Acompanhada pela DJ Larinhx e por um ballet, a cantora estará diante dos seus fãs gaúchos depois de integrar o line-up de diversos festivais, como o Afropunk, o Coquetel Molotov e o Rock the Mountain.