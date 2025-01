Após enchentes, Estado recebe mais de 100 mil livros doados pelo Sesc-PR

Nesta quarta-feira (29), chega a Porto Alegre um montante de aproximadamente 100 mil livros doados pelo Sesc/PR. Desde agosto do ano passado, a instituição paranaense mobilizou o Estado em uma corrente de doações de livros com o intuito de amenizar os impactos das enchentes e auxiliar na reconstrução de bibliotecas e acervos literários afetados pelas chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul em maio passado. As informações são do Sesc/RS.Os exemplares somam 30 toneladas de literatura de diversos segmentos. São livros novos ou em bom estado de conservação de gêneros como literatura, literatura infanto-juvenil, quadrinhos, teoria literária, artes visuais, cultura, filosofia, cinema, teatro e biografias, que passaram por uma triagem, com o intuito de garantir a boa qualidade dos materiais. A ação conta com o apoio da Rede de Bibliotecas do Sesc/RS, que está à frente do levantamento das centenas de instituições que serão beneficiadas. Uma delas é o Projeto Gelotecas, que estiliza geladeiras desativadas e as transforma em bibliotecas abertas para retirada gratuita de livros, criando um sistema rotativo de troca de exemplares entre as comunidades periféricas em pontos de deslocamentos e encontros, como estações de trens, escolas e praças, com o intuito de estimular a leitura.A entrega das unidades será na quarta-feira (29), a partir das 10h, na Faculdade e Colégio São Judas Tadeu (R. Dom Diogo de Souza, 100) e contará com a presença de dois colaboradores do Sesc/PR. "A campanha representa não apenas um gesto de solidariedade, mas também um compromisso com a formação e o acesso à cultura e à educação. Estamos levando esperança e ferramentas de conhecimento a comunidades que necessitam", afirma a gerente de Cultura do Sesc/RS, Luciana Stello.