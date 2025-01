Casa Arte Sesc promove oficinas de férias gratuitas em Porto Alegre

oficinas de verão da Casa Arte Sesc de Porto Alegre estão com inscrições abertas até o dia 3 de fevereiro. A iniciativa ocorrerá no Museu da Cultura Hip Hop (rua Parque dos Nativos, 545) e oferecerá vivências práticas em diversas atividades relacionadas à cultura Hip Hop, permitindo aos participantes aprender e exercitar novas habilidades. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas via Voltadas para o público em geral, a partir de dez anos de idade, asdade Porto Alegre estão com inscrições abertas até o dia 3 de fevereiro. A iniciativa ocorrerá no(rua Parque dos Nativos, 545) e oferecerá vivências práticas em diversas atividades relacionadas à cultura Hip Hop, permitindo aos participantes aprender e exercitar novas habilidades. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas via formulário online

O projeto busca promover ações formativas em diversas áreas artísticas e conta com atividades gratuitas, que ocorrerão de 4 a 21 de fevereiro, das 14h às 17h. Dentre as opções, estão oficina produção cultural no Hip Hop, DJ (discotecagem em vinil e técnicas de turntablism), escrita criativa e construção de fanzines, customização de roupas com graffiti e danças urbanas. Cada oficina contará com três encontros, totalizando nove horas. Os alunos que comparecerem a, pelo menos, dois encontros, terão direito a certificado. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 99374-2079.