Ainda Estou Aqui é indicado a melhor Filme Internacional no Oscar 2025

Atualizada às 11h11min

O longa-metragem brasileiro “Ainda Estou Aqui” foi um dos indicados para disputar a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar. O anúncio dos indicados à premiação foi feito na manhã desta quinta-feira (23) pela Academia de Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, com transmissão ao vivo pelo YouTube. A 97ª cerimônia de entrega do Oscar será realizada no dia 2 de março.

Dirigido por Walter Salles, "Ainda Estou Aqui" é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e conta a história de sua mãe, Eunice Paiva, interpretada por Fernanda Torres. O enredo aborda a luta de Eunice pelo reconhecimento da morte de seu marido, Rubens Paiva, durante o período da ditadura militar no Brasil.

Mais de 3,5 milhões de brasileiros já assistiram ao filme nos cinemas. Sucesso de público e críticas, a produção vem sendo reconhecida em diversas premiações, tendo conquistado o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024 e o prêmio do público no Miami Film Festival e no Vancouver International Film Festival, entre outros.

O Brasil já disputou o Oscar de Melhor Filme Internacional com "O Pagador de Promessas" (1963), "O Quatrilho" (1996), "O Que É Isso, Companheiro?" (1998) e "Central do Brasil" (1999).

Além de "Ainda Estou Aqui", também foram indicados ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro 'Emilia Pérez' (França); 'A Semente do Fruto Sagrado' (Alemanha); 'Flow' (Letônia) e 'A Garota da Agulha' (Dinamarca).