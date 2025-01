Morre Maricenne Costa, atriz e cantora que lançou Chico Buarque, aos 89 anos

Morreu neste sábado (18) a cantora e atriz Maricenne Costa, aos 89 anos, após conviver por anos com a doença de Alzheimer. Ela foi velada no domingo (19) em São Caetano do Sul, em São Paulo. A informação foi confirmada pela sua irmã, Elisabeth Sene Costa.

Integrante da corrente paulista da bossa nova, Costa possuía uma voz marcante. O músico João Gilberto, que a escutou cantar em 1962, afirmou: "Sua voz tem cores, Maricenne. Não cale nunca essa voz colorida".

A artista foi responsável pela primeira música de Chico Buarque a ganhar registro fonográfico. Em 1964, colaborou com o então iniciante no single "Marcha para um dia de sol".

Sua carreira começou oficialmente em 1958, quando venceu o concurso "A voz de ouro do Brasil", da TV Tupi. No mesmo ano, lançou um single com as músicas "Quem sou eu", de Dolores Duran e Ribamar, e "O amor morre no olhar", de Guerra Peixe e Jair Amorim.

A cantora atribuía sua falta de popularidade à sua aproximação com o teatro, que a dividiu entre as duas artes. Nesta esfera, conviveu com artistas como Sebastião Milaré, Myriam Muniz, Ricardo Blat e Marcos Caruso.

Representante da bossa nova nos Estados Unidos e em Portugal, Costa inclusive fez uma turnê no primeiro com o organista Walder Wanderley.

Também ficou conhecida pelo álbum "Correntes Alternadas", de 1992, com influência do punk. Já em 1999 gravou "Como tem passado!!", baseado nas pesquisas do historiador musical José Ramos Tinhorão -neste, trabalhou com os primeiros ritmos da música brasileira, como o lunde, o maxixe e o samba.

Seu último álbum foi "Bossa.SP", de 2009, que reforçou suas raízes da bossa nova de São Paulo.

Nascida em 1935 em Cruzeiro, no interior de São Paulo, Maria Ignez Senne Costa começou a cantar acompanhando sua mãe no piano. Sua vida e trajetória estão contidas no livro "Maricenne Costa - A cantora da voz colorida", de 2022, escrita por sua irmã Elisabeth.