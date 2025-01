Em homenagem a David Lynch, TV Cultura reapresenta entrevista do cineasta no Roda Viva

Em homenagem a David Lynch, falecido no último dia 15 de janeiro, a TV Cultura reapresenta, neste sábado (18), a entrevista do cineasta no Roda Viva, exibida em novembro de 2008. Apresentada por Lillian Witte Fibe, edição vai ao ar às 23h45min.

O norte-americano David Lynch é um dos diretores mais controvertidos do cinema contemporâneo. Seus filmes têm personagens estranho, muitas vezes bizarros, e contam histórias que nem sempre têm um fim tradicional, mas que o transformaram em um dos cineastas mais importantes da atualidade.



Lynch também arruma tempo para fotografar, pintar, compor e escrever. Em agosto de 2008, esteve no Brasil para divulgar a sua experiência com a meditação transcendental e a importância disso em seu processo criativo.



David Lynch concorreu ao Oscar de melhor diretor duas vezes, pelos filmes O Homem-Elefante e Veludo Azul. Em 1997, produziu a série de TV Twin Peaks e em 2001 ganhou o prêmio de melhor diretor no festival de Cannes, pelo filme Cidade dos Sonhos.



