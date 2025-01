David Lynch, histórico diretor de 'Veludo Azul' e 'Twin Peaks', morre aos 78 anos

David Lynch, diretor lendário de filmes como Veludo Azul (1987) e criador da série Twin Peaks (1990-1991), morreu aos 78 anos.



A notícia foi confirmada nesta quinta-feira (16), pela página oficial do diretor no Facebook. "É com profundo pesar que nós, sua família, anunciamos o falecimento do homem e artista, David Lynch. Gostaríamos de ter um pouco de privacidade neste momento. Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele diria, "Fique de olho no donut e não no buraco. É um lindo dia com sol dourado e céu azul por todo o caminho", diz o comunicado.



No ano passado, Lynch revelou que havia sido diagnosticado com enfisema pulmonar após uma vida de tabagismo. Na época, relatou que provavelmente não conseguiria mais sair de casa para dirigir.