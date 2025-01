Liniker traz turnê de Caju para Porto Alegre, com show no Araújo Vianna

Apresentando pela primeira vez o repertório de seu álbum Caju em Porto Alegre, a artista Liniker estará no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 680) nesta terça (21) e quarta-feira (22), às 21h. No palco, a cantora, um dos principais nomes da nova MPB, projeta transportar o público diretamente para o dia de 24 horas de sol que serviu de inspiração para o disco. Ainda há entradas para os dois dias, em pequenas quantidades e com valores a partir de R$ 135,00.Liniker lançou Caju como uma “fotografia” do seu novo momento de carreira. Esse registro extrapolou qualquer limitação temporal e se eternizou com a repercussão do disco, que já passou a marca de 100 milhões de plays nas plataformas de áudio. O espetáculo conta com direção musical de Fejuca e direção artística de Liniker e Celso Bernini/Studio Stage.