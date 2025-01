Espetáculo 'O Sertão em mim' volta a cartaz no Instituto Ling

A peça teatral O Sertão em mim, retorna a cartaz, em parceria com o Porto Verão Alegre, com sessões Instituto Ling (rua João Caetano, 440). As apresentações acontecem neste sábado (18) e no dia 1 de fevereiro (sábado), sempre às 20h. Adaptação para os palcos do livro Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa (uma das obras mais importantes da literatura brasileira), o espetáculo é dirigido por Fernando Kike Barbosa e conta com a atuação de Nina Eick. Os ingressos custam entre R$ 21,00 e R$ 80,00 e podem ser adquiridos no site do Festival ou diretamente na recepção do Instituto Ling.Montagem em forma de monólogo, O Sertão em mim coloca em cena o jagunço Riobaldo, que relembra e divide com a plateia sua história de vida, seus conflitos existenciais e suas aventuras ao lado do amado e misterioso Diadorim. A trilha sonora é executada ao vivo pelo músico Sergio Olivé. A equipe ainda conta com o ator e artista visual Kiko Mello, que assina a criação e projeção de animações da peça.