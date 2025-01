'Ainda Estou Aqui' é indicado ao prêmio Bafta de melhor filme em língua não inglesa

"Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles que rendeu a Fernanda Torres um Globo de Ouro de atuação, continua fazendo sucesso na temporada de premiações. Nesta quarta-feira (15), foi indicado ao Prêmio da Academia Britânica de Cinema (Bafta) como melhor filme estrangeiro.

O Bafta, chamado de "Oscar britânico", é o principal evento de cinema do Reino Unido. "Ainda Estou Aqui" havia aparecido, no início do mês, na pré-lista do prêmio. A cerimônia acontecerá no dia 16 de fevereiro, em Londres.



Na mesma categoria também foram indicados "A Semente do Fruto Sagrado", "Kneecap", "Emilia Pérez" e "Tudo que Imaginamos como Luz".



A indicação impulsiona visibilidade ao longa, que luta por uma indicação aos prêmios da Academia, o Oscar, cujo anúncio das indicações foi adiado devido aos incêndios da Califórnia. Atualmente, ocorre em 23 de janeiro, e a cerimônia 2 de março.