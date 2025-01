Indicações ao Oscar são adiadas de novo após onda de incêndios em Los Angeles

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas adiou pela segunda vez o anúncio das indicações ao Oscar de 2025 em função da onda de incêndios florestais que vem acontecendo em Los Angeles, nos Estados Unidos.

As indicações serão relevadas no próximo dias 23 de janeiro. Inicialmente previsto para esta sexta-feira (17), o anúncio já havia sido adiado para o dia 19 de janeiro, mas sofreu uma nova alteração. A medida também implica no aumento do tempo de votação.

"Devido aos incêndios ainda ativos na área de Los Angeles, achamos necessário estender nosso período de votação e mudar a data do anúncio de nossas indicações para dar mais tempo aos nossos membros", afirmaram o presidente-executivo da Academia, Bill Kramer, e a presidente da Academia, Janet Yang, em um comunicado emitido à imprensa.

O novo adiamento faz parte de uma série de mudanças e cancelamentos na agenda da temporada de premiações que Los Angeles vive no momento.

Foi o caso do cancelamento de uma sessão do filme brasileiro "Ainda Estou Aqui", que teria a participação do diretor Walter Salles e a atriz Fernanda Torres, sob mediação do cineasta mexicano Guillermo Del Toro, e o adiamento do anúncio de outras premiações como o PGA Awards, organizado pelo sindicato de produtores de Hollywood.

Apesar dos acontecimentos, o Oscar segue agendado para o dia 2 de março.