Destaque do hip hop nacional, Felp 22 é atração de festa no Opinião

O hip hop de Felp 22, conhecido pela sua carreira solo internacional e pelo sucesso conquistado com o Cacife Clandestino, será atração no Opinião (José do Patrocínio 834) nesta quinta-feira (16), às 21h30min, em mais uma edição da festa Boom Rap. Contabilizando mais de um milhão de ouvintes no Spotify e outros 100 milhões de views no Youtube, o cantor trará para cá a turnê do seu álbum mais recente, Melhor Momento Pt. 2 (2024), e alguns singles que acabaram de chegar ao streaming, como é o caso de RJ.



Com uma carreira sólida e inúmeros hits, Felp 22 há um bom tempo se destaca no cenário nacional como uma das principais vozes do hip hop, conquistando cada vez mais espaço e admiradores. Empresário de destaque, seja à frente da Medellin Records ou da Marginal Supply, o artista costuma animar o público com os seus shows enérgicos, em que faixas como Jovem Tralha Pt. 2, Linda e Doida, Paranoia, Marlboro e Pra Todas que Amei são os momentos de maior destaque.