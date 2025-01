Edital Ocupa LabMultipalco seleciona coletivos gaúchos de teatro

Com aposta na criação, na investigação e na renovação da cena artística gaúcha, a Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Instituto Estadual de Artes Cênicas (Ieacen) e da Fundação Teatro São Pedro, lança, nesta quarta-feira (8), uma oportunidade inédita para coletivos gaúchos de teatro com trajetória. É o edital Ocupa LabMultipalco: formativo, residência e intercâmbio, realizado em parceria com a Associação dos Artistas Amigos da Praça (Adaap), de São Paulo, e o Sesc/RS. Grupos interessados devem inscrever-se até 25 de fevereiro, por meio de formulário que estará disponível, junto com a íntegra do edital, na página do Ieacen no Instagram (ieacenrs).



A oportunidade inédita visa selecionar nove grupos para realizarem ações organizadas em três eixos: o formativo, no qual cada coletivo contemplado ministrará quatro oficinas livres em cidades distribuídas pelas regiões funcionais do Estado, em unidades do Sesc/RS; um programa de residência artística presencial, com quatro vagas divididas por períodos no Multipalco e as demais vagas para grupos que já tenham sede própria, com acompanhamento remoto de profissionais da Adaap; e um período de sete dias de intercâmbio na sede da SP Escola de Teatro, gerida pela Adaap.



No total, a Sedac irá investir R$2,6 milhões no projeto ao longo de três anos, contemplando 27 coletivos (sendo nove por ano). Nessa primeira fase, a ser realizada em 2025, serão destinados R$876 mil para a execução do edital. Cada proponente contemplado receberá pela residência um total de R$40 mil, a ser pago em quatro parcelas mensais de R$10 mil. As demais ações terão as despesas operacionais custeadas pelo projeto. Os selecionados desenvolverão suas atividades durante quatro meses, podendo optar por realizá-las de maio a agosto ou de agosto a novembro. No encerramento do projeto, ocorrerá a Mostra OcupaLab, em que um espetáculo, investigação ou pesquisa dos contemplados será apresentado em espaços do Multipalco, nas últimas semanas de agosto e novembro.



O edital busca criar oportunidades para que o Multipalco – cuja conclusão das obras está prevista para 27 de março – esteja ocupado e acessível, atendendo a uma demanda da classe artística e contribuindo para a formação e a fidelização de público. A iniciativa dá continuidade ao eixo formativo das artes cênicas – um dos pilares trabalhados desde o início do programa LabMultipalco, em 2023 –, fomenta experimentações artísticas por meio de residência e promove intercâmbio e articulação com artistas da SP Escola de Teatro, uma referência no ensino de artes cênicas no país.