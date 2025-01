Teatro Sesc Alberto Bins abre inscrições para temporadas de março a junho

O Teatro Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) anunciou a abertura de sua convocatória para pautas artísticas a serem realizadas entre março e junho de 2025. Com foco na valorização do artista e na difusão cultural, o edital contempla apresentações de teatro, dança, circo e música, direcionadas a coletivos e grupos profissionais com registro jurídico. A convocatória é voltada exclusivamente a grupos profissionais com, no mínimo, 70% do elenco e 100% da equipe técnica com registro profissional (DRT). A inscrição deve ser realizada por meio de formulário on-line até o dia 22 de janeiro de 2025, com o envio obrigatório de vídeo completo do espetáculo a ser apresentado. Cada proponente pode inscrever apenas um espetáculo. A seleção contemplará quatro espetáculos e dois suplentes, considerando critérios como relevância artística e adequação aos requisitos do edital. As apresentações ocorrerão em datas predefinidas, com horários variados para atender ao público. Os grupos selecionados deverão fornecer ingressos para ações de formação de plateia e receberão suporte do Sesc na divulgação, incluindo materiais gráficos e digitais.