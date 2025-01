Margs disponibiliza catálogos on-line de 13 exposições

Estão disponíveis de forma digital os catálogos de 13 exposições do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), instituição da Secretaria de Estado da Cultura. Contendo vasto material sobre mostras que ficaram em cartaz no Museu a partir de 2019, as publicações integram o Programa Editorial da instituição e podem ser acessadas no acervo documental do Margs, em https://acervo.margs.rs.gov.br/. A versão on-line dos seguintes catálogos encontra-se disponibilizada: 1ª Exposição de Arte Brasileira Contemporânea: 1955/2021 – Resgate da exposição de estreia do Margs e formação inicial do Acervo, Coleção Sartori – A arte contemporânea habita Antônio Prado, Danúbio Gonçalves (1925-2019) – Uma homenagem a partir do acervo do Margs (inédito), Dione Veiga Vieira – Terreal, Espaço N.O. 40 anos – Arquivos de uma experiência coletiva, Frantz – Também e ainda pintura, Gostem ou Não – Artistas mulheres no acervo do Margs, Guilherme Dable – Não um tempo, mas um lugar, Lia Menna Barreto: A boneca sou eu – Trabalhos 1985-2021, Liciê Hunsche – Fios de memória (inédito), Stockinger 100 Anos, Túlio Pinto – Momentum e Yeddo Titze – Meu jardim imaginário.As publicações oferecem diversas imagens das exposições e das obras, acompanhadas de textos que ampliam as informações que acompanharam as mostras na época de sua exibição. Os materiais foram disponibilizados digitalmente no acervo documental do Margs, por meio do repositório Tainacan.Com um conjunto de publicações relacionadas aos projetos curatoriais apresentados pelo Margs, o Programa Editorial da instituição objetiva documentar e difundir a produção de conhecimento gerada a partir da programação artística e do programa público do Museu, privilegiando a circunstância de apresentação e de encontro com os trabalhos de arte. Considerados fundamentais para a constituição da memória dos eventos artísticos, os catálogos trazem, além de textos e obras da exposição, a fortuna visual composta pelos registros fotográficos que documentam as configurações do espaço expositivo, os quais indicam as operações artísticas e curatoriais e a experiência advinda dos agrupamentos e das relações estabelecidas entre as obras.