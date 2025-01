Semana de Arte da Galeria Bublitz abre a temporada cultural na SABA

O mar está para arte, e o veraneio começa com a Semana de Arte da Galeria Bublitz na Sociedade dos Amigos do Balneário Atlântida (SABA - Avenida Central, 5 - Xangri-lá). A programação inicia no sábado (4) e segue até o domingo seguinte (12), das 10h30min às 19h30min. Além das obras de arte de diversos artistas gaúchos e nacionais, tapetes orientais e objetos de decoração, a mostra terá a participação de Marcelo Hübner fazendo pinturas ao vivo, retratando cenas do litoral. Já na sexta-feira (10), às 20h, haverá a palestra Ver a Arte com a professora de história da arte Tânia Bian. A entrada é franca para a palestra e a exposição. A mostra funcionará como um outlet, com todos os itens à venda com descontos de 25% a 50%, com pagamento em até 10 vezes sem juros.Durante a temporada, Hübner, que mora em Porto Alegre, praticamente se muda para Atlântida e para a SABA, que se transforma em seu atelier. Suas cores e os traços característicos poderão ser conferidos pessoalmente por quem visitar a exposição, que também traz obras de suas principais séries: Banhistas, Floristas, Urbanos, Jornais Florais e as Paisagens Gaúchas, com a retomada das origens com os cenários do Rio Grande do Sul, expressos na grandiosidade dos campos e dos pampas; Jardins Tropicais, com suas folhas características, sua exuberância, em diversos tons de verde; e a série Vívidas, com figuras femininas, de teor intenso e ardente, que trazem um raio vívido de esperança para as telas.Além das obras de Marcelo Hübner, a Semana de Arte da Galeria Bublitz traz mais de 400 itens, com destaque para as criações de Erico Santos, Antonio Soriano, Paulo Amaral, Paulo d'Avila, Marcelo Zeni, Mirian Garcia, Vitório Gheno, Kenji Fukuda, Fernando Ikoma, Flávio Scholles, Ênio Lippmann, Ana Caroline Becker, Sergio Lopes e João Carlos Bento. Os tapetes orientais, que são outra marca registrada da Bublitz, também estarão no espaço. Exclusivos e importados da Índia e do Irã trazem a tradição dos modelos Kashan, Tabriz, Hamadan, Shiraz, Ziegler, Nain, Mood, Kazak e Beluche. A exposição também destaca objetos de decoração, como porcelana europeia, itens em cristal checo e polonês e faianças vindas de Toscana, na Itália.