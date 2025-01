Espaço Cuidado Que Mancha programa férias para a criançada

No mês de janeiro, o Espaço Cuidado que Mancha (rua Damasco, 162) preparou uma programação especial para crianças de 6 a 12 anos, com atividades lúdicas e culturais em um ambiente acolhedor e cheio de criatividade. O espaço conta ainda com uma brinquedoteca, biblioteca e um pátio perfeito para explorar e se refrescar no verão, de 7 a 30 de janeiro, de terça a quinta-feira, das 13h às 18h30min. A criançada pode participar por diária, semana (3 dias) ou o mês todo de janeiro. Todo o material necessário está incluso, e as crianças serão acompanhadas por duas arte-educadoras experientes. As inscrições estão abertas, com vagas limitadas, pelo WhatsApp: (51) 99192 - 5990 (Lorena).A equipe do CQM preparou para os pequenos: oficinas de teatro, musicalização, laboratório maluco e construção de brinquedos com sucata; atividades como brincadeiras com água, circuito sensorial, exploração da natureza, jogos pedagógicos e diversão garantida na cama elástica; e, toda quarta-feira, oficina de Culinária Criativa, onde as crianças colocam a mão na massa e preparam o próprio lanche! Nos outros dias, o lanche deve ser trazido de casa.