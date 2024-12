'Cultura Livre' comemora 15 anos e traz especial de fim de ano com Céu

No próximo sábado (28), às 19h, o Cultura Livre apresenta um especial de fim de ano em comemoração aos 15 anos do programa, com a participação da cantora Céu. O repertório inclui músicas que marcam os 19 anos de carreira da artista, que possui sete discos lançados e é considerada uma das principais referências musicais da sua geração.A apresentadora Roberta Martinelli relembra os 15 anos do Cultura Livre, com histórias, vídeos, fotos, depoimentos e a participação da plateia. Personalidades como Paulo Miklos, Tetê Espíndola, Lenine, Duda Beat, Emicida, Liniker e tantos outros que já marcaram presença no programa contam o que significa esse espaço para eles.Os quase 20 anos de carreira de Céu - vencedora de três Grammys Latinos e acumulando oito indicações – também é tema da atração, bem como seu processo criativo e a apresentação do seu novo disco de 2024, o Novela. As músicas Raiou, Cremosa, Gerando na Alta, Into my Novela, High na cachu, Buá Buá e Reescreve, que fazem parte do álbum, são interpretadas ao longo da exibição.