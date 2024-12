TV Cultura terá programação especial neste fim de ano

A TV Cultura preparou uma programação especial para celebrar o fim de ano. Produções originais da emissora, edições inéditas e clássicos natalinos, além de episódios temáticos de programas infantis estão entre as atrações que vão ao ar entre este sábado (21) e o dia 1º de janeiro. A programação completa pode ser vista no site cultura.uol.com.br. Na semana do Natal, o público acompanha o show da Brasil Jazz Sinfônica com Alceu Valença; o tradicional O Quebra-Nozes, com a São Paulo Companhia de Dança; documentários sobre os 55 anos da TV Cultura e os 120 anos do Choro no Brasil; e a Missa do Galo, diretamente da Basílica de São Pedro, no Vaticano. E no dia 25, a TV Cultura dedica 15 horas de sua programação às crianças, com uma série de atrações natalinas, incluindo a exibição do espetáculo A Incrível Viagem do Quintal, que esteve em cartaz no Teatro do SESI, com o elenco do Quintal da CulturaEntre os especiais de Ano Novo, há o Cultura Livre com a cantora Céu; a cerimônia de reabertura da Catedral de Notre-Dame, em Paris, com apresentações musicais; o documentário sobre os 25 anos da Sala São Paulo e a estreia em TV aberta da animação O Presente de Cecília, filme que fala sobre questões ambientais.