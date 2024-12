Roda Viva entrevista Marcelo Rubens Paiva nesta segunda

Nesta segunda-feira (23), semana do Natal, o Roda Viva entrevista Marcelo Rubens Paiva, escritor e autor de Ainda Estou Aqui, livro que deu origem ao filme de Walter Salles Júnior. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa inédito vai ao ar a partir das 22h na Cultura, no site da emissora, no app Cultura Play, além de YouTube, Tik Tok e Facebook. A bancada de entrevistadores será formada por Adriana Ferreira Silva, jornalista e escritora; Leonardo Cruz, editor-executivo no Jornal O Estado de S. Paulo; Mariliz Pereira Jorge, colunista da Folha de S. Paulo e do Canal Meio; Eduardo Graça, repórter especial de O Globo e Tom Farias, jornalista e escritor. Há ainda a participação do cartunista Luciano Veronezi.