Paço Municipal apresenta exposição de Joaquim da Fonseca até fevereiro

O artista plástico Joaquim da Fonseca abriu sua nova exposição Alemanha, Uma vez! no Museu do Paço Municipal (Praça Montevideo, 10). A exposição apresenta as aquarelas do livro homônimo do mesmo autor, lançado na Feira do Livro de Porto Alegre em 2023. O livro traz a busca do autor pelas origens dos imigrantes alemães que se fixaram no sul do Brasil trazendo o registro de duas viagens feitas pelo artista em 2010 e 2015. Dentre os lugares registrados, estão Hannover, Bremen, Ulm, Stuttgart, Frankfurt, Main e Düsseldorf, entre outros. A exposição está aberta de segunda à sexta-feira das 9h às 17h até o dia 28 de fevereiro de 2025.Joaquim conecta o passado e o presente de um país que, para alguns teuto-brasileiros, continua como base cultural de sua identidade coletiva, enquanto para outros é um modelo dinâmico de desenvolvimento com costumes e ideais de convívio social. O livro celebra os 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul.Fonseca é artista plástico, designer gráfico e professor universitário. Publicou vários livros sobre viagens e sua área de atuação. Como artista, Joaquim da Fonseca se expressa principalmente pelo desenho e aquarela. A aquarela é uma das técnicas de pintura mais antigas e tradicionais que se conhece. Resulta do uso de pigmentos de cor suspensos e solúveis em água. Utilizando o papel como suporte, a aquarela é usualmente transparente, e parece luminosa porque os pigmentos são espalhados em camadas sobrepostas, obscurecendo a cor que está por baixo.