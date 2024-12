50ª edição do Obras Comentadas transmite entrevista-show inédita com José Miguel Wisnik neste sábado

O projeto Obras Comentadas transmite neste sábado (21), às 16h, gratuitamente pelo YouTube, a sua 50ª edição. O evento, que é sempre gravado e transmitido de forma remota, reuniu pela primeira vez presencialmente o idealizador Felipe Antunes com o convidado especial desta edição, José Miguel Wisnik, apresentando o espetáculo inédito Canções da Vida, em entrevista-show que reuniu músicas que marcaram a sua trajetória. Registrado em novembro, no Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, o encontro faz um resgate das principais produções do compositor, pianista, cantor, escritor e professor, destacando músicas associadas com acontecimentos vividos ou influenciados pela poesia e a literatura. Essa não é a primeira vez em que Wisnik participa do Obras Comentadas. O músico fez parte de duas edições virtuais do projeto, uma delas em 2023, dedicada ao disco Vão, que recebeu ainda o letrista e jornalista Carlos Rennó e a cantora, compositora, performer e arte-educadora Marina Wisnik, também envolvidos na produção musical. Antes disso, havia conversado com Felipe em 2021, sobre o álbum O Anel, com participação de Alaíde Costa.Desde o seu surgimento, o Obras Comentadas já recebeu dezenas de artistas, produtores, críticos e instrumentistas para comentarem grandes produções fonográficas do Brasil. Nomes como Humberto Gessinger, Edu Lobo, Cristóvão Bastos, Celso Viáfora, MPB4, Cida Moreira, Sandra Pêra, Guinga, Arthur de Faria, André Mehmari, Lucinha Lins e Leila Pinheiro estão entre os tantos que já passaram pelas rodas de conversa promovidas pelo projeto. Todos os bate-papos estão disponíveis gratuitamente no YouTube - os vídeos recebem legendas para acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva.