DC Universe Infinite e DC Go! chegam ao Brasil

A DC acaba de anunciar a chegada do DC Universe Infinite ao Brasil, expandindo globalmente o acesso ao seu serviço de assinatura de quadrinhos digitais. Com mais de 30 mil quadrinhos e graphic novels em inglês disponíveis, os fãs brasileiros agora podem mergulhar nas histórias mais icônicas da DC, incluindo a nova coleção DC GO!, que traz webcomics originais em um formato inovador de rolagem vertical. Entre os destaques, estão clássicos como Batman: Hush e edições reformuladas da MAD Magazine, que se adaptam perfeitamente ao novo formato.Os assinantes do serviço terão acesso completo a uma ampla biblioteca de quadrinhos, incluindo as obras que inspiraram filmes e séries de sucesso como Batman, O Esquadrão Suicida de James Gunn e Pacificador, além de lançamentos recentes. Além disso, os assinantes terão acesso antecipado a novos quadrinhos digitais, como os sucessos Harley Quinn: The Animated Series: The Eat. Bang! Kill. Tour, Suicide Squad: King Shark e muitos outros. O DC Universe Infinite também conta com uma área de comunidade, muito querida pelos fãs, que oferece discussões detalhadas sobre os últimos lançamentos, sessões de perguntas e respostas com talentos e muito mais, por meio do servidor oficial da DC no Discord. O canal de comunidade do DCUI no Discord é gratuito para todos os assinantes registrados e premium e estará disponível no Brasil.Os fãs que assinarem o plano ULTRA durante os primeiros 30 dias do lançamento poderão aproveitar um desconto inicial de 15%. Quem assinar com esse preço promocional poderá renovar com o mesmo desconto enquanto mantiver a assinatura ativa. A partir de 20 de janeiro de 2025, o plano ULTRA estará disponível pelo preço padrão. Os assinantes do DC Universe Infinite podem baixar quadrinhos para leitura offline ilimitada em seus dispositivos iOS e Android favoritos.